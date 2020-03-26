«Барселона» возобновила интерес к Н’Домбеле

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н’Домбеле может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, интерес к французу возобновила «Барселона», которая хотела заполучить его ещё прошлым летом. Внимание к Тангаю со стороны сине-гранатовых связано с тем, что по окончании сезона клуб с большой вероятностью покинут хавбеки Артуро Видаль и Иван Ракитич, чьи контракты истекают в 2021 году, и руководство ищет им замену.
Отмечается, что компанию Н’Домбеле в списке потенциальных приобретений «Барселоны» в центр поля составляет Фабиан Руис из «Наполи», об интересе каталонцев к которому сообщалось ранее.
Н’Домбеле перешёл в «Тоттенхэм» летом прошлого года из «Лиона» за € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
- 26 марта 2020
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