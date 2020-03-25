«Барселона» готова продать 8 футболистов

«Барселона» может провести перестройку состава в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По информации источника, сине-гранатовые готовы расстаться сразу с восемью футболистами. Главными кандидатами на продажу являются полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, чьи контракты истекают в 2021 году. При этом чилийца «Барселона» рассчитывает включить в потенциальную сделку по нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.



Также каталонцы готовы продать вратаря Нето, защитников Самуэля Юмтити и Эктора Фирпо, хавбека Филиппе Коутиньо и нападающего Мартина Брайтвайта, который присоединился к команде всего месяц назад. При этом сообщалось, что на Коутиньо клуб не может найти покупателя.



Самой прибыльной продажей «Барселоны» летом может стать форвард Антуан Гризманн. Француз перешёл в клуб прошлым летом, однако руководство готово расстаться с ним в ближайшее межсезонье, если на его позицию будет приобретён другой игрок.



Отмечается, что продажа перечисленных футболистов не является обязательной задачей для «Барселоны». Игроки, контракты которых не истекают в следующем году, покинут команду, если по ним поступят выгодные предложения и если им будет найдена замена.

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