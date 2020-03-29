Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионате Беларуси, также состоятся товарищеские встречи

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Однако сегодня, 29 марта, состоится несколько матчей.
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где продолжается 2-й тур национального чемпионата. В 16:00 мск начнётся матч «Ислочь» – «Смолевичи», в 18:00 мск — «Неман» – «Витебск».
Сегодня пройдёт и множество товарищеских матчей в Швеции. Напомним, на 29 марта был запланирован товарищеский матч «Шальке-04» — «Зенит», однако позже встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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