Российский форвард белорусского клуба рассказал, как у него заподозрили коронавирус

Российский нападающий белорусского клуба «Славия-Мозырь» Никита Мельников рассказал, как оказался в больнице с подозрением на коронавирус.
«Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя — Артём Петренко из «Руха». У него были симптомы ОРВИ, температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоём. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что всё хорошо. Результат оказался отрицательным», — приводит слова Мельникова «Прессбол».
Напомним, чемпионат Беларуси остаётся единственным в Европе, не приостановленным из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
- 31 марта 2020
-
12:45
-
12:33
-
12:24
-
12:01
-
11:48
-
11:27
-
11:06
-
11:03
-
10:32
-
10:26
-
10:13
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
07:35
-
07:08
-
06:46
-
06:33
-
05:54
-
05:41
-
04:46
-
04:07
-
02:43
-
02:07
-
01:32
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:48
-
00:33