Российский форвард белорусского клуба рассказал, как у него заподозрили коронавирус

Российский нападающий белорусского клуба «Славия-Мозырь» Никита Мельников рассказал, как оказался в больнице с подозрением на коронавирус.



«Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя — Артём Петренко из «Руха». У него были симптомы ОРВИ, температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоём. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что всё хорошо. Результат оказался отрицательным», — приводит слова Мельникова «Прессбол».



Напомним, чемпионат Беларуси остаётся единственным в Европе, не приостановленным из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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