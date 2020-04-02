«Заткнись, Ромелу». Матич повеселил подписчиков Лукаку во время трансляции

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку провёл лайв-трансляцию на своей странице в «Инстаграме».

Одним из зрителей оказался его бывший партнёр по «Манчестер Юнайтед», полузащитник Неманья Матич. Сербский хавбек написал в комментариях: «Заткнись, Ромелу». Сообщение насмешило остальных зрителей трансляции.

В 2018 году Матич похвалил Лукаку, назвав его «великолепным нападающим». Сербский полузащитник был уверен, что бельгийского форварда успешное будущее в «Манчестер Юнайтед».

Лукаку перешёл в «Интер» из «МЮ» летом 2019 года. Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.