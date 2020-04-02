«Заткнись, Ромелу». Матич повеселил подписчиков Лукаку во время трансляции

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку провёл лайв-трансляцию на своей странице в «Инстаграме».
Одним из зрителей оказался его бывший партнёр по «Манчестер Юнайтед», полузащитник Неманья Матич. Сербский хавбек написал в комментариях: «Заткнись, Ромелу». Сообщение насмешило остальных зрителей трансляции.
В 2018 году Матич похвалил Лукаку, назвав его «великолепным нападающим». Сербский полузащитник был уверен, что бельгийского форварда успешное будущее в «Манчестер Юнайтед».
Лукаку перешёл в «Интер» из «МЮ» летом 2019 года. Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:10
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:07
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:19
-
18:17
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:37
-
17:18
-
17:14
-
16:55