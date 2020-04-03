Роналду станет первым футболистом, который заработает $ 1 млрд за карьеру

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработает $1 млрд за карьеру, утверждает Football Italia со ссылкой на Business Insider.

По данным источника, футболист достигнет в 2020 году отметки в миллиард долларов, несмотря на сокращение зарплаты из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

Кроме зарплаты в «Ювентусе», Роналду зарабатывает за счёт владения брендом мужской одежды CR7 и сетью отелей, а также за счёт рекламных контрактов.

Роналду станет третьим спортсменом в истории, который заработает миллиард. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру-младшему. Кроме того, в 2020 году к ним должен присоединиться теннисист Роджер Федерер.