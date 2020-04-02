Роналду обошёл Месси в голосовании Marca за лучшего футболиста в истории

Испанское издание Marca провело голосование за лучшего футболиста в истории среди своих читателей.



Голосование было оформлено в формате плей-офф, где читатели должны были выбрать кого-то из пары легендарных игроков, после чего победитель проходил в следующий раунд. В финальной дуэли сошлись Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Лучшим был признан португалец, набравший 54% голосов. Аргентинца выбрали 46% пользователей.



На пути к финалу голосования Роналду прошёл Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону. В свою очередь Месси одолел Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Третье место занял Роналдо, набравший на 2% голосов больше, чем Марадона.

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