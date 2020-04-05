Владелец «Бёрнли»: если сезон АПЛ будет завершён досрочно, у нас закончатся деньги

Владелец «Бёрнли» Майк Гарлик рассказал о трудном финансовом положении команды из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Это абсолютно беспрецедентная ситуация, с которой мы и другие клубы английской Премьер-лиги сталкиваемся впервые и которую никак не могли предвидеть всего несколько недель назад. Теперь речь идёт не только о „Бёрнли“ или любом другом клубе, а обо всей футбольной системе.



Если мы не доиграем сезон и не будет ясности по поводу проведения следующего розыгрыша, в августе у нас закончатся деньги. Это факт. Не знаю, как обстоят дела в других клубах, но мы рассчитываем доиграть сезон, если это будет безопасно», — приводит слова Гарлика Sky Sports.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.