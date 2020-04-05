«Бедный „Ливерпуль“». Каррагер — о решении клуба отправить часть сотрудников в отпуск

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение мерсисайдского клуба отправить в отпуск часть работников с сохранением зарплаты из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.



По информации The Telegraph, мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.



«Юрген Клопп проявил сочувствие ко всем в начале пандемии, ветераны команды активно вовлечены в процесс сокращения зарплат игрокам. Уважение и репутация потеряны. Бедный „Ливерпуль“», — написал Каррагер на своей странице в «Твиттере».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.

«Ливерпуль» отправил часть работников в отпуск с сохранением зарплаты