Бакаев: Максименко — топ. Лучший вратарь в России сейчас
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал лучшего российского голкипера.
«У Солтмурада всё нормально. Он перешёл в «Рубин» прогрессировать. Надеюсь, мы с ним ещё встретимся и вместе поиграем.
Кто лучше меня в клубе? Нет лучших. Все хорошие футболисты. Нам предстоит много работы для того, чтобы быть выше в таблице.
Максименко — топ. По моему мнению, это лучший вратарь в России сейчас. Лучший тренер в «Спартаке»? Наверное, Романцев. Если смотреть на его титулы», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию. Полузащитник московской команды сообщил, что изолировал себя от близких на две недели.
Зелимхан Бакаев вернулся в Ингушетию и ушёл на двухнедельный карантин
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