Зелимхан Бакаев вернулся в Ингушетию и ушёл на двухнедельный карантин

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию.

«Я нахожусь сейчас в Ингушетии, на своей родине. Прилетел сюда четыре дня назад. Обычно я еду домой, к бабушке и дедушке, но сейчас я снял квартиру, чтобы не рисковать их здоровьем. Прилетел из Москвы, кто его знает… Две недели лучше поживу на квартире, чтобы не рисковать. В основном сижу дома, пытаюсь не выходить. Здоровья всем нашим близким!» — сказал Бакаев в ролике, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Бакаев объявил в «Инстаграме» старт благотворительного аукциона, на который выставил свою игровую майку, поддержав благотворительный челлендж капитана „Спартака“ Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артёму Рогову.