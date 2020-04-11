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Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»

Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам неаполитанского клуба, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, специалист принял такое решение самостоятельно. На аналогичный шаг пошёл и спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.

Ранее стало известно, что 30 сотрудников «Наполи» были отправлены в отпуск и остались без зарплаты. Клуб всё ещё ведёт переговоры с футболистами о сокращении зарплат.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. В Италии на 11 апреля зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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