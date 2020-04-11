Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам неаполитанского клуба, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, специалист принял такое решение самостоятельно. На аналогичный шаг пошёл и спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.
Ранее стало известно, что 30 сотрудников «Наполи» были отправлены в отпуск и остались без зарплаты. Клуб всё ещё ведёт переговоры с футболистами о сокращении зарплат.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. В Италии на 11 апреля зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:20
-
14:17
-
13:43
-
13:41
-
13:17
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:49
-
09:32
-
09:18
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:05
-
06:36
-
06:08
-
04:57
Партнерский контент