Прокуратура Швейцарии хочет закрыть одно из дел против Блаттера

Швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из двух дел, возбуждённых против бывшего президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press.

Прокуроры собираются снять с Блаттера и ФИФА обвинения в присвоении прав на трансляцию чемпионата мира на территории стран Карибского бассейна в 2005 году.

В 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против президента ФИФА Йозефа Блаттера. Дело в отношении Блаттера было открыто 24 сентября по подозрению в преступной халатности и – альтернативно – в присвоении. Прокуратура считала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом на не выгодных для ФИФА условиях.

Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2 млн швейцарских франков ($ 2,04 млн) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счёт ФИФА. Это дело остаётся открытым.