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Прокуратура Швейцарии хочет закрыть одно из дел против Блаттера

Прокуратура Швейцарии хочет закрыть одно из дел против Блаттера
Футбол / Прочие турниры 0

Швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из двух дел, возбуждённых против бывшего президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press.

Прокуроры собираются снять с Блаттера и ФИФА обвинения в присвоении прав на трансляцию чемпионата мира на территории стран Карибского бассейна в 2005 году.

В 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против президента ФИФА Йозефа Блаттера. Дело в отношении Блаттера было открыто 24 сентября по подозрению в преступной халатности и – альтернативно – в присвоении. Прокуратура считала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом на не выгодных для ФИФА условиях.

Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2 млн швейцарских франков ($ 2,04 млн) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счёт ФИФА. Это дело остаётся открытым.

Швейцарские власти открыли дело в отношении Блаттера
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