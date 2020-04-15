Н'Голо Канте предпочитает остаться в «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте не хочет менять клуб в ближайшее трансферное окно. 29-летний игрок предпочитает остаться в стане синих, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны», сообщает Goal.
Ранее стало известно, что в «Челси» недовольны формой Канте, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Лондонцы рассматривают вариант с обменом француза на хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию».
Н’Голо защищает цвета «Челси» с лета 2016 года. За француза синие заплатили «Лестер Сити» € 35,8 млн. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за «Челси» во всех турнирах.
«Челси» готов продать Н'Голо Канте
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