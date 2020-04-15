Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем занимается в период самоизоляции в Калтане.
«Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного — компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист «Монако» получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 апреля 2020
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