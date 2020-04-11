«Удалось наскрести пять минут?» Фанаты «Монако» обсудили подборку лучших моментов Головина

Болельщики «Монако» прокомментировали в «Твиттере» и «Фейсбуке» подборку лучших эпизодов с участием российского полузащитника Александра Головина, опубликованную клубом.
В пятиминутную подборку включили не только голы, но и опасные моменты, финты и голевые передачи Головина.
«Удалось наскрести целых пять минут?» — пошутил Non Non Non.
«Наш царь!» — написал Johan Guillot.
«Мне нравится этот футболист. Он выглядит игрушечным со своими ногами, которые не толще рук среднестатистического человека. Зато какой объём работы проделывает», — заметил Touk Touk.
«GOALovin!» — пошутил Maxa.
«У нас много игроков, которые были топами в своих клубах до трансфера в «Монако», а после перехода выглядели далеко не здорово. При этом мы всегда в таких ситуациях наезжаем на игроков, но никогда не ставим вопрос, что виноватым может быть клуб», — считает Do Dorinho.
«Футболист с огромным потенциалом. Если поработает над некоторыми слабыми аспектами, к примеру над завершением атаки, то может превратиться в футболиста мирового класса», — написал Ludovic Rouveur.
«Он разочаровывает. А после последнего матча вообще могло стошнить от его игры. Надеюсь, он не окажется Тилемансом номер два. В составе сборной России это совсем другой игрок!» — отметил Vamisse Moussa Doumbia.
«Одно из лучших наших приобретений. Он талантливый и никогда не халтурит», — считает Carving Glenn Tremor.
«Ему не хватает завершающего удара, в остальном же он очень хороший игрок. Тем не менее опыта в этом компоненте он ещё наберётся», — добавил Timothee Fournier.
- 11 апреля 2020
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