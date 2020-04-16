Игонин — об очередях из-за пропусков: ситуация новая, от ошибок никуда не деться

Бывший футболист «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин рассказал о работе во время пандемии коронавируса, а также поделился мыслями о скоплениях людей в московском метро после введения пропускного режима.
«Вы позвонили, а мы с коллегами как раз разгружали «гуманитарку». Во время пауз не скучаем – играем в футбол коробкой. Занимаемся всегда разными вещами – иногда что-то загружаем-разгружаем, сегодня вот собирали продуктовые наборы. Для футболиста это простая работа: бери-хватай-неси. Нас попросили помочь – возможность такая есть, так что стараемся делать, что можем.
Я видел новости о том, что творилось вчера в метро. Организацией должно было заниматься правительство, а они назначили ответственными полицию. Но надо понимать, что для всех эта ситуация с пропусками новая, от ошибок никуда не деться. Главное, чтобы из этих ошибок сделали выводы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 апреля 2020
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