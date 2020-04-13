Врач – русским футболистам: «Нам бы доброе слово услышать». Как помочь настоящим героям

РПЛ организует доставку еды в больницы. Егоров поехал и понял, что коронавирус не только убивает, но и заставляет думать о справедливости.

Несколько дней назад на «Чемпионате» вышел текст о том, что гастарбайтер-курьер Нурсулла сегодня делает для России куда больше, чем богатые и знаменитые российские футболисты. В том материале подчёркивалось, что вместо поддержки врачей герои нации играют в приставку, ругаются с блогерами и агентами, а также жалуются, как тяжело им переносить изоляцию в роскошных домах и квартирах.

Игроки ответили голосами своих представителей и близких людей:

«Ты знаешь, сколько мистер Х жертвует? На постоянной основе, разным людям?..» Мы хотели купить аппараты ИВЛ, но не знали где. По указу Мишустина их вообще продавать запрещено…» «Мистер Y сразу спросил, чем можно помочь. Готов был миллион дать (16 тысяч долларов). Но только куда?..». «Левандовски миллион евро дал? Месси?! Это потому что у них пиар работает. А сколько Месси налогов не заплатил? У врачей отнял? Этого не помнишь?..» И любимое: «Ты вообще понимаешь, что футбол – это тяжелый труд?..»

Тут можно затянуть песню о том, что Месси и Роналду зарабатывают деньги сами, а не являются полубюджетниками. Или вспомнить, что работа машинистом электропоезда или укладчиком рельс – тоже тяжелый и очень востребованный труд, от которого еще напрямую и зависят жизни людей, но РЖД почему-то платит за него в сотни раз меньше, чем сидящим под одеялом на лавке «Локомотива». Но уйдем от популизма и поговорим о реалиях.

Фото: «Чемпионат»

Ведь:

1. Аппараты искусственной вентиляции легких действительно очень сложно купить и подарить условной больнице Калтана. Поставки в ручном режиме осуществляются государством.

2. Масками и перчатками больничные учреждения также обеспечивает министерство здравоохранения, регулируя для этого свободную продажу.

3. Адресная финансовая помощь больницам – муторный процесс. Да и транш от игрока условного «Газпрома» вызовет у людей вопросы: «Это что, хочет показать, что государство не справляется..?»

Причин для ухода в сторонку действительно много, но некоторые их обходят и занимаются пусть и не очень масштабными, но важными делами.

Мне справедливо напомнили, что фанаты «Спартака» развозят еду для ветеранов команды, а сам клуб и его капитан Георгий Джикия призывают сдавать кровь (поток доноров сильно сократился). «Локомотив» с «Зенитом» также обеспечивают пожилых болельщиков провизией, причём, курьером в один из дней подрабатывает Андрей Аршавин. «Динамо» и вовсе организует комнату отдыха в Коммунарке, за что клубу уважение. Врач сборной России Эдуард Безуглов, входящий в правление федерации лёгкой атлетики, организовал доставку еды ветеранам и великим атлетам. Помогает врачам и Российская Премьер-Лига:

— А ты знаешь, что 770 обедов и ужинов они передают в больницы?! — говорил мне один из сотрудников сборной России. – Ах, мало?! А ты чего делаешь?! Я тебе телефон дам — поезжай сам хоть раз, развези, поговори с врачами. Узнай, что им нужно, что делается, что происходит? Придумай хоть что-то полезное, кроме критики…Хотя стой, ехать лучше не надо, потому что к родителям тебе точно потом нельзя будет. Решай сам.

Ну, я и поехал.

«110 обедов в день»

Москва. Пятница. Час дня. Обычно в это время на Таганке пробка бурого цвета, но сегодня дороги прозрачны. Кажется, такой столицу можно было увидеть лишь на ностальгических картинках из пятидесятых.

«Как бы хотелось пожить в том, чистом городе»! – думал я раньше. И вот, желание сбылось. Только нюансы не совпали.

— Если вирус уйдет до мая, то мы ещё как-то протянем. Если продержится дольше, будет тяжело, — говорит Владо Божич, владелец сербского ресторана «Джумбус». – И беда не только в том, что сейчас мы потратим все запасы. Просто после карантина люди ещё полгода будут бояться заведений. У нас-то ещё домашнее место, где все как друзья, как свои, но не представляю, что станет с большими сетями.

Именно через таких друзей на Божича и вышла РПЛ.

— Как я понимаю, Лига не знала как помочь и просто звонила в Коммунарку и другие больницы, — объясняет Владо. – Им сказали, что сейчас огромная нагрузка, что врачи целые сутки работают, что открываются новые отделения, поэтому им нужно больше хорошей еды, воды, фруктов. Узнав это, один из футбольных болельщиков и сотрудников РПЛ обратился к нам. Просто мы вместе уже как-то помогали детям.

Сам Владо – фанат «Партизана». Он, не скрывая, называет себя сербским националистом и в этом стиле обустраивает ресторан. На видном месте здесь русско-сербский триколор с подписью: «Одни цвета», а также вымпел ДНР.

— Это подарок. Когда донецкие дети приезжали в Москву, мы делали для них экскурсию, дарили сладкие подарки, — говорит Владо. – Мы и сами до этого ездили в Илловайск. Возили игрушки, какие-то вещи, собрали 150 000 рублей. Тогда вообще никому об этом не рассказывали, никакой рекламы не делали.

Владо убеждает, что дело было не в политике.

— Просто нужно быть рядом с теми, кто страдает. Я сам через это проходил, когда Сербию бомбил Запад. Но война – не война. Кризис – не кризис. Вирус – не вирус. Что тут делать? Надо жить. Помогать. Особенно, если ты сам пока можешь.

Фото: «Чемпионат»

За день в «Джумбусе» готовят 110 обедов и ужинов. 50 везут в «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн». 60 – в Коммунарку. В обеих клиниках, естественно, сейчас борются с коронавирусом.

— Сегодня вот приготовили куриный суп, чорбу из ягненка, салат, свеклу с чесноком, чуфтеты с томатным соусом, — показывает Владо. — Мы вместе собираем контейнеры. — Стараемся делать разнообразное меню, чтобы было вкусно, чтобы врачи радовались.

За каждый такой набор РПЛ переводит по 350-500 рублей.

— Для нас эта работа всё равно в минус, на самом деле, — говорит Владо. – Но так мы хотя бы можем не увольнять сотрудников, а хоть немного платить им. Они приезжают с разных концов Москвы, ежедневно трудятся с 9 утра до 4 дня, зарабатывают меньше, чем обычно, но не боятся. Я горд за них.

Закончив приготовления, мы с Владо, Душко и Предрагом загружаем еду в машины и едем в больницы.

Фото: «Чемпионат»

«Хоть слово доброе услышать»

— А маски вам выдают? – спрашиваю я по пути.

— Зачем? Я сам покупаю, — возмущённо говорит Владо. – Я врачей вообще не хочу беспокоить. Им нужнее. Каждый день рядом с больными.

Первый на нашем пути – «Госпиталь ветеранов войн», где недавно были сняты кадры с вереницей скорых у приёмного отделения. Мы подъезжаем к хозяйственному блоку, откуда просматриваются разные части больницы. За стёклами – врачи в полной защите и напряжённость, которая заметна в резких движениях, спешке. Он считывается даже когда не видно лиц.

Контейнеры мы передаем Александр Нефедову, который занимается логистикой и обеспечением.

— Можно ли вам пару вопросов задать? – бросаю я.

— Да давайте, конечно! – кашляет он и тут со смехом говорит на камеру. – Вот, вовремя успел.

На самом деле, Александр здоров – каждый день у врачей берут мазки, меряют температуру.

— Наплыв правда очень большой, — говорит он.– Много людей с подтверждённой «короной». Сейчас тесты легче сделать: производство пробирок наладилось, лаборатории развернули, поэтому результатов больше приходит. «Лёгких» больных отправляем домой. Тяжёлых, с пневмонией, оставляем здесь. Терпим пока.

Фото: «Чемпионат»

Трудятся медики сутками — с 8 до 8 утра. Говорят, реалии такие, что работать приходится врачам приходится в памперсах, потому что на поход в туалет и необходимые переодевания просто нет времени.

— У нас есть грязная и чистая зоны, — говорит Александр. – Вот два раза в сутки можно и в туалет, и переодеться, и немного отдохнуть. А потом назад – в грязную. Без сна, по полной программе.

Впрочем, даже в таких условиях, медикам не нравится, когда со стороны нагнетают.

— Я вот просто хочу людям сказать, чтобы они верили официальной информации, а не тому, что пишут в интернете болтуны всякие. Вот эти все панические настроения – это полный бред. Говорят вот, что больниц не хватает. Но неправда, резерв ещё есть. Пишут, что нам чуть ли не в чем работать. Но мы обеспечены масками, перчатками, средствами защиты. Может, чего-то в продаже нет, но в больницах всё есть. По крайней мере, в Москве. Надбавки по зарплатам хорошие. Вот, ребята еду возят – это очень хорошо. Тем более, футболисты.

Сам Александр – тоже болельщик. Оказывается, что в свободное время врачи тоже смотрят футбол.

— Тоска без РПЛ, АПЛ. Спасибо Беларуси и Таждикистану, что хоть кто-то играет. Причём, вот комментаторов таджикского футбола нет, и мы смотрим, как админы вконтакте комментируют. Иногда такие перлы бывают. Так что Таджикистан – просто поржать. А вот Беларусь – интересно даже стало. Самобытно, на гармошках играют, народ радуется. Это очень интересно. Хотя я от имени врачей прошу всех сидеть дома. Вы нам этим очень помогаете.

Фото: «Чемпионат»

Сразу же Александр отвечает и на вопрос, как врачам сегодня могут помочь футболисты.

— Если хочется помочь, то надо обращаться к руководителям больниц, звонить в учреждения. Если желание есть, то что-то точно найдется, — говорит он. – Хотя, знаете, я вот всю семью, всех, кто здоров, отправил на дачу. И мне сейчас и близкие, и друзья звонят и пишут, что мы красавцы, мы на передовой. Это приятно. Но если какое-то доброе слово от кумиров услышать, хотя бы простых слов поддержки – это было бы вообще…

Сергей не находит слов, улыбается, и прислоняет руку к сердцу. Похоже, футболисты из России действительно не понимают, что в такие моменты от них, кумиров, важно получить хотя бы доброе слово.

Сергей уходит. И как бы он ни бодрился – усталость заметно. А рабочему дню длиться ещё 18 часов. В таком же режиме живут и врачи в Коммунарке, которым мы просто оставляем еду на проходной и скрываемся по домам под звуки всё прибывающих и прибывающих машин реанимации.

«Настоящие герои получают гроши»

— Сербским врачам Джокович сейчас очень помогает, — говорит Владо. – Миллион долларов перевёл. Из НБА кто-то тоже. Вообще спортсмены как-то собрались… Знаешь, вот когда Запад с нами всё это делал – я понял, что сербов не убьёшь. Что бы с нами ни делали, мы справимся и будем жить. И человек ко всему привыкнет. Переживет вирус. Только надо, чтобы все это прошло не просто так. Чтобы ценность тех, кто нас спасает, повысилась. Потому что певцы, актёры или футболисты зарабатывают сумасшедшие деньги. Но кто они? Просто весёлые люди! А за настоящую работу врачи получают гроши. Спасают жизни, а этот труд так низко оплачивается. Так нельзя. Их дело должно уважаться и цениться, в том числе и словом, и деньгами. Вот о чём мы должны думать после коронавируса…

P.S.

По нашей информации, Фёдор Смолов пожертвовал 1 миллион рублей. Спасибо ему, если это так. И мы все, как люди, работающие в спорте, ждём и других выступлений футболистов. Просто знайте, что сегодня вы можете помочь даже словом.

P.P.S.

РПЛ продолжит сотрудничество с больницами, а так же расширит помощь за счёт поставки обедов станциям скорой помощи.

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