Анатолий Бышовец: «Локомотив» — команда для внутреннего потребления

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об отношениях нынешнего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина с руководством клуба.

«Когда я работал в «Локомотиве», Сёмин был президентом. У нас вообще не было никаких отношений. Поэтому ничего удивительного в текущей ситуации я не вижу. Тут надо понимать, что во многом текущий результат определён единством, когда усилия игроков подчинены тренеру. Нет большей трагедии, когда президент клуба хочет быть главным тренером. И когда целая группа игроков, которая руководилась со стороны, из-за такого положения дел не пожимает руки тренеру.

Я как-то сидел с Василием Кикнадзе на одном из матчей «Локомотива», и он, мне кажется, достаточно хорошо отзывался о перспективах команды. На мой взгляд, довольно необоснованно. Защищал от моей оценки команды. Я считаю, что «Локомотив» — команда для внутреннего потребления. И это при том, что у этой команды, относительно реалий в нашем футболе, практически нет проблем. Ни с составом, ни с уровнем подготовки, ни финансовых. Понятно, что при таких условиях нельзя удовлетворяться высокими местами в чемпионате. Два последних года выступлений команды в европейских Кубках — это, мне кажется, причина конфликта, в том числе между главным тренером и президентом. Думаю, что это обоснованно», — приводит слова Бышовца телекомпания «Новый век».