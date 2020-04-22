Фил Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл уйдёт в отставку, сообщает Sky Sports.

По данным источника, официально об уходе Невилла объявят завтра, 23 апреля. В этот же день ожидается заявление об официальном переносе женского чемпионата Европы из-за угрозы распространения коронавируса на 2022 год. Контракт Невилла с английской федерацией футбола действует до конца 2021 года и соглашение продлено не будет.

Невилл возглавил сборную Англии в январе 2018 года. Под его руководством англичанки дошли до полуфинала чемпионата мира — 2019, где проиграли будущему победителю — команде США (1:2).

Невилл, в активе которого 59 матчей за мужскую сборную Англии в бытность футболистом, ранее работал в «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» в качестве ассистента главного тренера.