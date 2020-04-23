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Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги всё ещё ведут переговоры о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

По данным источника, несмотря на то чтобы клубы чемпионата Англии согласились доиграть сезон, ряд команд продолжает выступать за досрочное завершение турнира. Основным опасением со стороны клубов является полноценное возвращение контактного спорта, поскольку существует риск повторного заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 183 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 784 тыс.

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