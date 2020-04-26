Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

26 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Игроки управляли командами в режиме FIFA Ultimate Team.



Дневной турнир. Плей-офф



1/2 финала: Скуратов («Барселона») — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:1



1/2 финала: Жуков («Ливерпуль») — Бренев («Боруссия» Дортмунд) — 3:0



За 3-е место: Бренев («Боруссия» Дортмунд — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:2



Финал: Скуратов («Барселона») — Жуков («Ливерпуль») — 1:2



Вечерний турнир. Плей-офф



1/2 финала: Запорожец («Бавария») — Уразбахтин («Милан») — 2:1

1/2 финала: Шемякин («ПСЖ») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 1:6



За 3-е место: Шемякин («ПСЖ») — Уразбахтин («Милан») — 2:0



Финал: Запорожец («Бавария») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 3:4 ОТ



Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и в сервисе Twitch.