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Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro
Футбол 0

26 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Игроки управляли командами в режиме FIFA Ultimate Team.

Дневной турнир. Плей-офф

1/2 финала: Скуратов («Барселона») — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:1

1/2 финала: Жуков («Ливерпуль») — Бренев («Боруссия» Дортмунд) — 3:0

За 3-е место: Бренев («Боруссия» Дортмунд — Пурювкин («Вольфсбург») — 5:2

Финал: Скуратов («Барселона») — Жуков («Ливерпуль») — 1:2

Вечерний турнир. Плей-офф

1/2 финала: Запорожец («Бавария») — Уразбахтин («Милан») — 2:1

1/2 финала: Шемякин («ПСЖ») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 1:6

За 3-е место: Шемякин («ПСЖ») — Уразбахтин («Милан») — 2:0

Финал: Запорожец («Бавария») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 3:4 ОТ

Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и в сервисе Twitch.

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