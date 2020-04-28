Экс-гендиректор «Балтики»: досрочное завершение ФНЛ — разумное решение

Бывший генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал инициативу РФС не возобновлять нынешний розыгрыш ФНЛ.

«В сложившейся ситуации досрочное завершение ФНЛ — разумное решение. Всем хочется доиграть, но за месяц провести 11 туров очень сложно, можно даже сказать — невозможно. К тому же непонятно, как обеспечить передвижение команд. Понятно, что билеты уже пропали, клубы не имеют возможности бронировать чартеры, плюс непонятно, что делать с контрактами.

В расстановке мест уже всё ясно, поэтому не очень разумно доигрывать чемпионат тогда, когда каждый клуб потеряет солидные деньги. Нет разницы, какое место займёт команда — 8-е или 11-е. Что касается прямого выхода в РПЛ — всегда будет кто-то недоволен. Самое логичное — собраться с силами, принять решение о завершении и готовиться к новому сезону», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.