Игрок «Ворсклы» Пердута: удивился, как легко мою фамилию взяла жена с фамилией Москаль

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о том, как окружающие относятся к его фамилии.
«Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми — над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле — Пердя или Пердюня.
Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта. Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: „Тю, а какую еще я должна брать?“ В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль», — цитирует Пердуту «Полтавщина спорт».
29-летний Пердута в этом сезоне провёл 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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