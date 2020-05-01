Игрок «Ворсклы» Пердута: удивился, как легко мою фамилию взяла жена с фамилией Москаль

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о том, как окружающие относятся к его фамилии.

«Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми — над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле — Пердя или Пердюня.



Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта. Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: „Тю, а какую еще я должна брать?“ В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль», — цитирует Пердуту «Полтавщина спорт».

29-летний Пердута в этом сезоне провёл 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.