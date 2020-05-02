Форвард «Краснодара» Маркус Берг тренируется с «Гётеборгом»

В «Гётеборге» сообщили, что нападающий «Краснодара» Маркус Берг тренируется со шведской командой.
«Берг участвовал в некоторых командных тренировках. Он, кажется, останется здесь на следующей неделе. Берг, вероятно, ждёт более четкой информации, когда он сможет вернуться в Россию», — цитирует главного тренера «Гётеборга» Кеннета Андерссона Expressen.
По словам Андерссона, пока нет никакой конкретики по вопросу возможного возвращения бывшего форварда «Гётеборга» в клуб. «У нас в основном составе только один нападающий. Есть ещё несколько хороших нападающих в молодёжной команде, но нам также нужны и опытные игроки, так как старт сезона будет трудным», — добавил тренер.
33-летний Берг не играл в официальных матчах за «Краснодар» с 15 марта. Контракт шведа с «быками» заканчивается 30 июня.
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