Фабио Каннаваро: лучшие игроки в истории? Марадона и Роналдо
Чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро рассказал, кого из игроков считает лучшим в истории футбола.
«Самый лучший для меня — Диего Марадона. Роналдо — единственный, кто к нему приблизился. Я играл против бразильца в 1997 году, он был на невероятном уровне. Уже тогда все говорили о нём, он был просто великолепен и уничтожал нас на поле», — приводит слова Каннаваро Football Italia.
Фабио Каннаваро — уроженец Неаполя и воспитанник «Наполи». За молодёжную команду клуба он выступал именно тогда, когда в основе блистал Диего Марадона. С Роналдо Каннаваро успел поиграть и в одной команде — в 2006 году они оба выступали в составе мадридского «Реала».
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