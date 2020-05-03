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Фабио Каннаваро: лучшие игроки в истории? Марадона и Роналдо

Фабио Каннаваро: лучшие игроки в истории? Марадона и Роналдо
Футбол / Италия 0

Чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро рассказал, кого из игроков считает лучшим в истории футбола.

«Самый лучший для меня — Диего Марадона. Роналдо — единственный, кто к нему приблизился. Я играл против бразильца в 1997 году, он был на невероятном уровне. Уже тогда все говорили о нём, он был просто великолепен и уничтожал нас на поле», — приводит слова Каннаваро Football Italia.

Фабио Каннаваро — уроженец Неаполя и воспитанник «Наполи». За молодёжную команду клуба он выступал именно тогда, когда в основе блистал Диего Марадона. С Роналдо Каннаваро успел поиграть и в одной команде — в 2006 году они оба выступали в составе мадридского «Реала».

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