«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн

Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.

Ранее стало известно, что Зане согласовал с «Баварией» пятилетний контракт. По информации Bild, действующие чемпионы немецкой Бундеслиги рассчитывают приобрести 24-летнего футболиста по сниженной стоимости. Минимальная сумма, которую они готовы предложить «Сити», составляет € 40 млн, максимальная — € 60 млн.

Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» в августе 2019 года, но затем получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего сделка сорвалась. Тогда сообщалось, что мюнхенцы согласились заплатить за игрока € 110 млн.