Все игроки «Реала» сдали отрицательный анализ на коронавирус

Тестирование всех игроков мадридского «Реала» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, сообщает ESPN.

Футболистам не придётся проходить карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с 11 мая.



Ранее игроки и тренеры «Реала» посетили клубную базу и прошли тестирование на коронавирус. У футболистов брали мазок из носа и рта и забирали кровь для анализа.

Тестирование игроков на COVID-19 дало отрицательный результат, и сегодня, 8 мая, каталонская команда приступила к тренировкам.



Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.