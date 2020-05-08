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Все игроки «Реала» сдали отрицательный анализ на коронавирус

Все игроки «Реала» сдали отрицательный анализ на коронавирус
Футбол / Испания 0

Тестирование всех игроков мадридского «Реала» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, сообщает ESPN.

Футболистам не придётся проходить карантин, они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе с 11 мая.

Ранее игроки и тренеры «Реала» посетили клубную базу и прошли тестирование на коронавирус. У футболистов брали мазок из носа и рта и забирали кровь для анализа.

Тестирование игроков на COVID-19 дало отрицательный результат, и сегодня, 8 мая, каталонская команда приступила к тренировкам.

Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

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