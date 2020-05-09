Агент Мельгарехо прокомментировал информацию о вероятном уходе клиента из «Спартака»

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы игрока московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова парагвайского полузащитника о возможном уходе из клуба.

«Сейчас мы ведём диалог со многими клубами. «Спартак» — это очень большой клуб. И мы с Лоренсо счастливы, что он отыграл в нём 4.5 года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его фанатам», — сказал Хуан Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету один забитый мяч. Контракт парагвайца с московским клубом действителен до лета 2020 года.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 31 мая. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак», набрав 28 очков, располагается на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ.