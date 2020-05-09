Двухлетний сын Кокорина прочитал стихотворение, посвящённое Дню Победы

Сын форварда «Сочи» Александра Кокорина Майкл прочитал стихотворение в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее видео выложила на своей странице в "Инстаграме" жена футболиста Дарья Валитова. Двухлетний малыш продекларировал произведение Тимофея Белозерова «День Победы».
«С Днём Победы! Спасибо за мир. Не судите строго, Майклу ещё нет даже полных трёх годиков», — подписала ролик Валитова.
Ранее Кокорин на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько роликов с трюками. 29-летний игрок дважды забил футбольный мяч в баскетбольное кольцо, а также эффектно его почеканил.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
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