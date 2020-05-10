Геннадий Орлов призвал всех «забыть о государстве и проявить самоответственность»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что россияне должны быть более ответственными и соблюдать правила вынужденной самоизоляции.
«Сейчас расширяется список заболевших. Самое печальное в последние дни — это безответственность каждого человека. Ну как же так? Забудьте вы о государстве, думайте о себе. Толпами выходят на улицу, чуть ли не в обнимку идут. Люди, одумайтесь. Должна быть самоответственность. Только так можно выжить. Никто до конца не понимает опасности этого вируса, а надо понимать.
Сплотиться должны все — и чиновники, и комментаторы, и спортсмены, и все остальные. Каждый должен отдавать себе отчёт, что только самообеспокоенность и самозащита могут спасти в этой ситуации. Уже потом будем делать выводы по поводу государства и прочего. Каждый должен постоять за себя», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
- 10 мая 2020
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