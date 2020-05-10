Орлов: я больше верю врачам, чем Малышевой и всем остальным с Первого канала
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах российских врачей в борьбе с пандемией коронавируса.
«Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге — это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале. Врачи умирают, а им ещё не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
В настоящее время коронавирусом в России заразились более 209 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1915 человек.
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