Моратти: «Интеру» будет нелегко удержать Лаутаро Мартинеса

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что миланскому клубу будет нелегко удержать в составе аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, которым интересуются топ-клубы.

«Было бы здорово, если бы «Интер» сумел удержать Лаутаро, потому что у него большой потенциал. Очень любопытно посмотреть, как он будет развиваться и чего сумеет достичь. Он очень талантливый игрок, но думаю, что „Интеру“ будет нелегко сохранить его из-за интереса топ-клубов», — приводит слова Моратти AS.

Ранее сообщалось, что Мартинесом активно интересуется «Барселона». Также форвард входит в сферу интересов «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провёл 22 матча в Серии А и забил 11 голов.