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Якубко: Черчесов — конфликтный человек, многие игроки его не любят

Якубко: Черчесов — конфликтный человек, многие игроки его не любят
Футбол / Сборная России 0

Бывший футболист «Динамо», «Амкара» и «Химки» Мартин Якубко поделился мнением о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове.

Всегда говорил и буду говорить, что он классный футболист, сильный тренер. Черчесов — конфликтный человек. Многие игроки его не понимают, не любят — это тоже факт. Потому что он жёсткий и специфический человек, который ни перед кем не будет склоняться. Черчесов хочет донести до игроков своё мнение, свои планы. Конечно, не всем футболистам, особенно взрослым, это нравится. Кроме того, вокруг него очень сильная команда — его тренерский штаб. Люди, которых он собрал, классно дополняют друг друга. Они топовые профессионалы. У нас никогда не было конфликтов с Черчесовым. У меня не было претензий к нему. Я понимал, что он разбирается в своём деле. У Черчесова всегда играли те футболисты, которые были лучшими в команде на тот момент. Для меня это самое главное», — приводит слова Якубко «Известия».

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