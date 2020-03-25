Якубко — о Сесаре Навасе: это говно сломало мне челюсть. Как можно его простить?

Бывший нападающий национальной команды Словакии Мартин Якубко назвал самых неудобных защитников, против которых он играл.

«Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Ещё один хорват в Питере играл. Противный такой. Да, Ивица Крыжанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам.

И ещё, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу. Как можно его простить? Как можно назвать этого ******** [гея]? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо», — приводит слова Якубко журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

В России Мартин выступал за «Сатурн» из Раменского, «Химки», «Москву», столичное «Динамо» и «Амкар».