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Якубко — о Сесаре Навасе: это говно сломало мне челюсть. Как можно его простить?

Якубко — о Сесаре Навасе: это говно сломало мне челюсть. Как можно его простить?
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий национальной команды Словакии Мартин Якубко назвал самых неудобных защитников, против которых он играл.

«Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Ещё один хорват в Питере играл. Противный такой. Да, Ивица Крыжанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам.

И ещё, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу. Как можно его простить? Как можно назвать этого ******** [гея]? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо», — приводит слова Якубко журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

В России Мартин выступал за «Сатурн» из Раменского, «Химки», «Москву», столичное «Динамо» и «Амкар».

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