Daily Mail снова написало о российских футболистах, подозреваемых в употреблении допинга

Британское издание Daily Mail утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) к концу мая получит новые данные из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о допинговых нарушениях в российском футболе.

По информации источника, ВАДА сообщило ФИФА, что в базе данных Московской лаборатории есть информация о нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами, при этом их имена не называются. Отмечается, что новые сведения не связаны с игроками, выступавшими в составе сборной России на ЧМ-2018. В числе 36 футболистов, о которых говорится в статье, называется Руслан Камболов.



В 2017 году издание Daily Mail уже писало, что ФИФА заподозрила в употреблении допинга 36 российских футболистов, 23 из которых входили в заявку сборной на ЧМ-2014. Информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений со стороны десятков российских футболистов, среди которых назывались Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Руслан Камболов и другие известные игроки.

Напомним, 30 апреля ВАДА сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в Московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

ВАДА 15 мая изучит новые данные о незаконных изменениях базы данных Московской лаборатории