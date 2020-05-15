Черевченко: Карпин и Слуцкий выступали против продолжения сезона, разделяю их мнение

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал решение доиграть чемпионат России.



«В понедельник «Арсенал» собирается на базе, чтобы сдать анализы. В этом будут участвовать все сотрудники клуба.



Изначально я выступал за продолжение сезона, но я не знал, что это настолько затянется. Сейчас я полностью разделяю мнение Карпина и Слуцкого, которые выступали против продолжения сезона.



Что касается легионеров, у нас все в расположении, кроме Бауэра и Лодыгина. Остальные в сборе и готовы сдать анализы и приступить к работе. Я пока не знаю, как мы организуем тренировочный процесс, потому что нам нужно сначала дождаться результатов тестов, а также решить очень много технических вопросов. Это вопросы, связанные с тем, что многие сдали свои кваритры, а база находится на ремонте.



Месяц, чтобы подготовить команду к играм через два дня на третий, – мало. Неважно, пусть хоть пять, хоть 10 замен будет – не поможет. Мне нужно очень аккуратно проводить тренировки, потому что сейчас риск получить травму в тренировочном процессе очень высок. Сегодня уже будет два месяца, как игроки сидят дома. Пока что очень много вопросов, на которых нет ответов», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.