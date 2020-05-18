Селюк: Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России

Агент Дмитрий Селюк высказался о словах известного блогера Василия Уткина о решении руководства «Локомотива» сменить главного тренера Юрия Сёмина.



«Если Василий является генератором, то за прошедшее время мы видим очень много мнений. Первое – болельщиков, футбольной общественности, руководителей разного ранга. И все сходятся в одном – «Локомотив» делает большую ошибку, что они руководствуются абсолютно не результатом, а какими-то другими интересами. Второе – «Локомотив» сегодня на втором месте. То есть, с точки зрения того, что Сёмин ушёл в прошлое, я с этим полностью не согласен. Василий этим оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех в России. Ещё раз: Сёмин, ушедший в прошлое, сегодня на втором месте. А все остальные – гораздо ниже в турнирной таблице. Также Сёмин – самый титулованный тренер за последние три года. Третье – если Сёмину ставить в укор, что «Локо» не вышел в весеннюю стадию, то и «Зенит», получается, не вышел тоже. И ЦСКА. И «Краснодар». У Сёмина в группе были такие команды, как «Ювентус» и мадридский «Атлетико», обыгравший «Ливерпуль». Если за это журить Сёмина, то что тогда говорить про тренеров других российский клубов, которые играют в группах с «Лудогорцем» и «Ференцварошем»? Что, тоже убирать их будем, молодых?



Далее: я специально смотрел и хотел найти мнение, чтобы кто-то был против Сёмина. Его с днём рождения поздравил даже президент киевского «Динамо» Игорь Суркис с Украины. И последнее – ещё раз о болельщиках. Любая статья, которая направлена против Сёмина, вызывает полное отторжение. Болельщики «Локомотива» поддерживают Юрия Павловича, они отправляли петицию Белозёрову, подписанную кучей лиц», — сказал Селюк в ходе дебатов с Уткиным, опубликованных на YouTube-канале корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.