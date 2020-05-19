Клубам АПЛ сообщили, что матчи без зрителей могут проходить до 2021 года

Клубам АПЛ сообщили, что матч за закрытыми дверями могут проходить около года, информирует Daily Mail.
Ранее пресс-служба лиги, объявила, что с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах. Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями – футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.
Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. В дальнейшем лига дала понять, что настроена доиграть нынешний сезон. Аналогичной позиции придерживаются большинство клубов первенства.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,7 млн.
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