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Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к т
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Футбол / Англия 0

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.

«Нам разрешили вернуться к тренировкам, но я сказал, что не собираюсь это делать. Я не могу постричься до середины июля, но могу выйти на поле с 19 людьми и бороться за верховой мяч? Не понимаю, как это работает. Я просто сказал: «Если вы не знаете подробностей о вирусе, почему я должен рисковать?»

Для заражения нужен всего один человек. Я не хочу нести это домой – моему сыну пять месяцев, и у него были проблемы с дыханием. Не хочу, чтобы он был в опасности. Я потерял папу, бабушку, дедушку… Я потерял более или менее всех, кто мне дорог. Для меня это более важно, чем несколько фунтов в кармане», — цитирует Дини BT Sport со ссылкой на Talk the Talk.

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