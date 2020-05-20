Заражённые коронавирусом в РПЛ: актуальный список футболистов на 20 мая

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. Клубы РПЛ начали тестировать игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 5 футболистах РПЛ, заражённых коронавирусом.

«Локомотив»: Джефферсон Фарфан



«Рубин»: Константин Плиев



«Динамо»: Роман Евгеньев. Помимо этого, у двух представителей клуба – пограничные значения показателей теста, а у двух других сотрудников «Динамо» найдены антитела.



«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).

Кроме того, у владельца «Спартака» Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусом, после чего его госпитализировали.

Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.