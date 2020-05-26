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Владелец «Торпедо»: цель на новый сезон — закрепиться в ФНЛ. Задача выйти в РПЛ не стоит

Владелец «Торпедо»: цель на новый сезон — закрепит
Владелец «Торпедо»: цель на новый сезон — закрепиться в ФНЛ. Задача выйти в РПЛ не стоит
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил назначение Дениса Маслова на пост президента клуба вместо ушедшей Елены Еленцевой, а также рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/2021 – закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам. Соответственно мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задача по повышению в классе не стоит», — цитирует Авдеева ТАСС.

Накануне «Чемпионат» сообщил, что Маслов станет новым президентом «Торпедо». Ранее он работал в должности исполнительного директора пермского «Амкара», который в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.

Елена Еленцева обратилась к болельщикам «Торпедо»
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