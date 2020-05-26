Шотландский «Ливингстон» предложил болельщикам решить судьбу голкипера

Контракт голкипера Гэри Мэйли с шотландским «Ливингстоном» истекает 31 мая. Клуб пока не решил, стоит ли продолжать сотрудничество с 37-летним футболистом, и предложил решить его судьбу фанатам.

«Ливингстон» опубликовал пост в «Твиттере» с опросом, в котором есть два варианта ответа: «Предложить контракт» и «Убрать из клуба».

«Вполне возможно, такое происходит впервые в истории футбола. Мы предоставляем шанс выбрать будущее вратаря Гэри Мэйли. Оставить в команде или дать уйти — решать вам!» — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Мэйли принял участие в одном матче. Он пропустил три мяча.

«Ливингстон», набрав 39 очков в 30 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги.