Шотландский «Ливингстон» предложил болельщикам решить судьбу голкипера
Контракт голкипера Гэри Мэйли с шотландским «Ливингстоном» истекает 31 мая. Клуб пока не решил, стоит ли продолжать сотрудничество с 37-летним футболистом, и предложил решить его судьбу фанатам.
«Ливингстон» опубликовал пост в «Твиттере» с опросом, в котором есть два варианта ответа: «Предложить контракт» и «Убрать из клуба».
«Вполне возможно, такое происходит впервые в истории футбола. Мы предоставляем шанс выбрать будущее вратаря Гэри Мэйли. Оставить в команде или дать уйти — решать вам!» — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Мэйли принял участие в одном матче. Он пропустил три мяча.
«Ливингстон», набрав 39 очков в 30 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице шотландской Премьер-лиги.
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