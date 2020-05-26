«Это Гинер всё купил!» ЦСКА представил ролик к 60-летию президента клуба

Московский ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал ролик в честь дня рождения президента клуба Евгения Гинера. Сегодня, 26 мая, управленцу исполняется 60 лет.

В видео игроки, тренеры и болельщики «армейцев» записали поздравления на мотив известного заряда «Это Гинер всё купил!»

«Коронавирус отступил!

Это Гинер всё купил!

Юрьич «Почту» получил!

Это Гинер всё купил!

На Песчанке водки нету,

Я уже три дня не пил.

Кто за это всё ответит?

Это Гинер всё купил!

«Монако» 30 лямов дал

Кто за это всё ответит?

Это Гинер всё продал!»

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.