Артём Дзюба назвал три вещи, которые сделает после самоизоляции

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о предстоящем возвращении к нормальной жизни после пандемии коронавируса.



«Три вещи, которые сделаю после самоизоляции? Хочу увидеться с родителями, у папы скоро день рождения – надо к нему приехать, увидеть всех родственников. Второе – тренировки. И третье – чтобы в кинотеатры вернулись фильмы.



Я по всем соскучился. Общаться приятно со всеми. Хочется уже вернуться к тренировкам, когда бьёшь, забиваешь, подкалываешь, подтруниваешь. А потом они тебя. Этого не хватает», — сказал Дзюба в эфире в «инстаграме» «Матч ТВ».



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги наряду с практически всеми соревнованиями в мире был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. Возобновится турнир 21 июня.

Дзюба: так убрать Сёмина из «Локомотива» — позорище