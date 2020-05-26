Артём Дзюба назвал три вещи, которые сделает после самоизоляции
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о предстоящем возвращении к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
«Три вещи, которые сделаю после самоизоляции? Хочу увидеться с родителями, у папы скоро день рождения – надо к нему приехать, увидеть всех родственников. Второе – тренировки. И третье – чтобы в кинотеатры вернулись фильмы.
Я по всем соскучился. Общаться приятно со всеми. Хочется уже вернуться к тренировкам, когда бьёшь, забиваешь, подкалываешь, подтруниваешь. А потом они тебя. Этого не хватает», — сказал Дзюба в эфире в «инстаграме» «Матч ТВ».
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги наряду с практически всеми соревнованиями в мире был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. Возобновится турнир 21 июня.
Дзюба: так убрать Сёмина из «Локомотива» — позорище
- 26 мая 2020
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