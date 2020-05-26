Дзюба: так убрать Сёмина из «Локомотива» — позорище

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Специалист покинет свой пост по окончании мая.

«Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Сёмина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное тогда?

Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

Будут свои дела делать теперь. «Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб всё равно. Звучит жёстко, но это так и есть. Команда при нём берёт чемпионство, Кубок, с «Ювентусом» играли на равных, а теперь захотели и убрали.

Доказано, что команда должна быть сбалансированной — опытные ребята и молодёжь. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ» во время прямого эфира в «Инстаграме».