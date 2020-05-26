Джикия: если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от неё отказываться?

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как изменились его доходы в период пандемии.

«Есть люди, которые завидуют, что другие получают больше денег, но ведь это всё индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от неё отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40%,— это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича Федуна, он выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что Леонид Арнольдович часто проводит такие благотворительные акции.



Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться итоги.

Если говорить про мои рекламные контракты, они все сохранились. Самая крупная компания, с которой сотрудничаю на данный момент, — это Nike. Новых контрактов пока нет. Что касается переговоров, которые велись во время сезона, они приостановились примерно в марте. В данный момент мы тренируемся дома, никаких тестов на коронавирус нам не делали", — приводит слова Джикии Forbes.