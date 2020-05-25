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Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане

Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане
Футбол / РПЛ 0

Трое футболистов сборной России оказали помощь медицинским учреждениям в противостоянии пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия и полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки помогли больницам в трёх населённых пунктах Дагестана. Игроки московских клубов закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. По решению исполнительного комитета Российского футбольного союза чемпионат будет возобновлён 21 июня.

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