Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане
Трое футболистов сборной России оказали помощь медицинским учреждениям в противостоянии пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия и полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки помогли больницам в трёх населённых пунктах Дагестана. Игроки московских клубов закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19. По решению исполнительного комитета Российского футбольного союза чемпионат будет возобновлён 21 июня.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Снова в деле». Джикия пошутил над Джано, показав ребёнка-дриблёра
- 25 мая 2020
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