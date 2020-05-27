Защитник «Енисея» Матвей Ужгин перейдёт в «Чайку»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Енисея» Матвей Ужгин подпишет контракт с «Чайкой». Игрок перейдёт в клуб из села Песчанокопского на правах свободного агента.

«Енисей» не получит компенсации за подготовку молодого футболиста, так как не сделал игроку предложение за 60 дней до истечения текущего соглашения.

19-летний Ужгин является воспитанником «Енисея». В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Футбольной национальной лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.

Напомним, что сезон-2019/2020 в ФНЛ завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Чайка» финишировала на 10-м месте, «Енисей» — на 14-м.