Защитник «Енисея» Матвей Ужгин перейдёт в «Чайку»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Енисея» Матвей Ужгин подпишет контракт с «Чайкой». Игрок перейдёт в клуб из села Песчанокопского на правах свободного агента.
«Енисей» не получит компенсации за подготовку молодого футболиста, так как не сделал игроку предложение за 60 дней до истечения текущего соглашения.
19-летний Ужгин является воспитанником «Енисея». В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Футбольной национальной лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку.
Напомним, что сезон-2019/2020 в ФНЛ завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Чайка» финишировала на 10-м месте, «Енисей» — на 14-м.
Игорь Безденежных – лучший игрок «Чайки» в сезоне-2019/2020 по версии футболистов
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