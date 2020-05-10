Игорь Безденежных – лучший игрок «Чайки» в сезоне-2019/2020 по версии футболистов
Полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных признан лучшим игроком клуба в сезоне-2019/2020 по версии футболистов, сообщается на официальном сайте клуба.
Безденежных набрал 41 балл (8 первых мест, 7 вторых, 3 третьих). На один балл от победителя отстал защитник Андрей Бычков. В первую тройку также вошёл полузащитник Дмитрий Карташов (22).
23-летний Безденежных является воспитанником «Уфы». За «Чайку» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах Футбольной национальной лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (два — с пенальти). В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Контракт игрока с «Уфой» действует до лета 2021 года.
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