Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Безденежных – лучший игрок «Чайки» в сезоне-2019/2020 по версии футболистов

Игорь Безденежных – лучший игрок «Чайки» в сезоне-2019/2020 по версии футболистов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных признан лучшим игроком клуба в сезоне-2019/2020 по версии футболистов, сообщается на официальном сайте клуба.

Безденежных набрал 41 балл (8 первых мест, 7 вторых, 3 третьих). На один балл от победителя отстал защитник Андрей Бычков. В первую тройку также вошёл полузащитник Дмитрий Карташов (22).

23-летний Безденежных является воспитанником «Уфы». За «Чайку» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах Футбольной национальной лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (два — с пенальти). В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Контракт игрока с «Уфой» действует до лета 2021 года.

Владелец «Чайки»: если государство не поможет, то в России останется три клуба
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020